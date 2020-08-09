,For sale villa one floor in Al Khezamia Sharjah 12000 ft2 1.5 million

(للبيع)
|For sale a spacious villa in Al Khezamia Sharjah consists of two parts:- Section 1 2 Master Rooms Big hall maid's room. Kitchen big area space outside Garage Section 2 4 rooms big hall majlis kitchen big Store maids room big are space outside a garage. area 12000 ft2 price 1.5 million negotiable ALJADWAL REAL ESTATE 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0524297621
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|العنوان:
|For sale a spacious villa one floor in Al Khezamia Sharjah 12000 ft2 price 1.5 million negotiable- Al Khezamia
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064793
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