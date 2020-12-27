.Dubai (UAE) Online e-Visa Service

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تفاصيل الإعلان
UAE (DUBAI ) VISIT/TOURIST/ BUSINESS VISA 15 Days 30 Days (Single & Multi Entries) 90 Days (Single & Multi Entries) Send Your Scanned Passport Copy‎, Make Payment‎, Get Your Visa In Your Mailbox . Whatsapp: +971 559388099 Email: alnajamvisa@gmail.com www.alnajamvisa.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Alnajam
التليفون: 0559388099

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العنوان: UAE (DUBAI ) VISIT/TOURIST/ BUSINESS VISA- Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077723
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلاكل فيلا ت.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلاكل فيلا ت.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين رائع | 6 غرف نوم ماستر | حمام سباحة | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم .
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية : طابق أرضي : غرف.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية: طابق أرضي : غرفة.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
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صورة الاعلان: بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان

بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان

(للبيع)

بناية ارضي وثمانيه ادوار سكني تجاري للبيع في ا لراشديه -عجمان بنايه بموقع ممتاز في الراشديه تتكون م.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

13,500,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا فى محمد بن زايد

للبيع فيلا فى محمد بن زايد

(للبيع)

للبيع فيلا في مدينة محمد بن زايد 150*200 عبارة زاوية 6 غرف ماستر ومجلسين وصالتين مطلوب 6 مليون و500 .
القسم: 

6,500,000 درهم

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد حالتهم ممتازة

للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد حالتهم ممتازة

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : طا.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : طا.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا )

للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا )

(للبيع)

لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخ.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في مو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | فيها تصريح بناء برج 12 طابق | جزيرة الريم أبوظبي الأرض السكنية الممتازة تقع في مو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | مساحة : 19,800 قدم مربع | البطين أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع كو.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
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