-Dell Inspiron 3593 NEW Intel Core i5 10Gen هندسة/ العاب

(للبيع)

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الأردن (الزرقاء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: -Dell Inspiron 3593 NEW Intel Core i5 10Gen هندسة/ العاب - في الزرقاء الأردن

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الجهاز وكالة المواصفات: Dell Inspiron 3593 NEW Intel Core i5 10Gen الجيل العاشر -رام 8GB DDR4 RAM -هارديسك 1000GB HDD + Optional SSD -2GB Nvidia Graphic Card - شاشه واضحه جدا 15.6" Full HD شنطه ماوس وايرلس شاحن اصلي . الجهاز ضايلو كفالة 6 اشهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ahmad
التليفون: 0786302917

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العنوان: alsaffarini street- alzarqa
الزرقاء -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 400 دينار
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086545
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السعر
تاريخ الإعلان
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