-Dell Inspiron 3593 NEW Intel Core i5 10Gen هندسة/ العاب

(للبيع)
|الجهاز وكالة المواصفات: Dell Inspiron 3593 NEW Intel Core i5 10Gen الجيل العاشر -رام 8GB DDR4 RAM -هارديسك 1000GB HDD + Optional SSD -2GB Nvidia Graphic Card - شاشه واضحه جدا 15.6" Full HD شنطه ماوس وايرلس شاحن اصلي . الجهاز ضايلو كفالة 6 اشهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmad
|التليفون:
|0786302917
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|العنوان:
|alsaffarini street- alzarqa
الزرقاء - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|400 دينار
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086545
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