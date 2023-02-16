CARRIER CAIROà¯¹ SERVICE ط§ظ„ظˆظƒظٹظ„ ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظƒط§ط±ظٹظٹط±

(Business Opportunity)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

Egypt (Matrouh) [ Change location ]

Ad Information
نعلم جيداأن أكثر مايثير ازعاج العملاء هو التأخير في تلبية الشكاوي للعملاء لذلك ستجد أسرع خدمة عملاء بعد التطويرات الممتازة التي قامت الشركة بتنفيذها وستجد سعادة بالغة مع خدمات صيانة كاريير المتميزة والمتطورة والتعامل الحسن وأن هدفنا الاول والأخير هو راحة العميل أتصل الأن وستجد أسرع خدمة صيانة التكييف وستجد من يهتم بأمرك ويرد عليك في الحال.للأتصال 01286629661 وسوف يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء. طيب ليه صيانة التكييف؟ نستعرض مع بعضنا البعض الاسباب:_ ليه صيانة التكييف شئ مهم جداااا ؟ 1- لان ده
Contact The Advertiser:
Contact Name: كاريير
Telephone: 01286629661_01091862522_01111747277+20

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: شارع العالمين- الساحل الشمالي العالمين
Matrouh -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 9/5/2023
Ad Number: 2185991
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

New Ads

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

عاجل مطلوب للعمل من المنزل مدخل بيانات خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل من المنزل بدوام جزئي، مدخل بيانات له خبرة في مجال التسويق العقاري الإلكتروني، والتعليق ا.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

مطلوب مطور ومصمم تطبيقات IOS خبرة من المنزل

(Job Opportunity)

PREMIUM LISTING
مطلوب للعمل عن بعد مطور تطبيقات ايفون IOS خبرة. يفضل من سكان الاسكندرية رجاء الاتصال او ارسال رسالة.
Location:

Alexandira - Egypt

Call

16/2/2023
Ad Photo: مطلوب محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

مطلوب محاسب خبرة للعمل بشركة تعمل بتوكيل السيارات بالسعودية

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة كبرى تعمل في .
Location:

Cairo - Egypt

Call

9/5/2023
Ad Photo: ماكينه تصوير وطباعه ليزر اسود 5945 xerox

ماكينه تصوير وطباعه ليزر اسود 5945 xerox

(For Sale)

# شركةارابيا لتجارة الالات التصوير والطباعه بتقدم لكم . أقوي موديلات xerox من حيث سرعه الأنجا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

8/5/2023
Ad Photo: إيجار سيارات (suv) إيجار هيونداي توسان

إيجار سيارات (suv) إيجار هيونداي توسان

(For Rent)

يعتبر إيجار السيارات من الخدمات الهامة التي تلبي احتياجات العديد من الأفراد والشركات01101727711. ومن.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

8/5/2023
Ad Photo: إيجار جيب شيروكي في القاهرة

إيجار جيب شيروكي في القاهرة

(For Rent)

إيجار جيب شيروكي في القاهرة تعتبر القاهرة واحدة من أهم المدن السياحية في مصر، وتتميز بالعديد من المع.
Location:

Cairo - Egypt

1,500 Pound

8/5/2023
Ad Photo: قواطيع حمامات كومباكت hpl - شركة نورن ديزاين

قواطيع حمامات كومباكت hpl - شركة نورن ديزاين

(For Sale)

فى نورن ديزاين بنوفر افضل الخامات من الكومباكت المستورد بجميع الاشكال وهنساعدك تختار الافضل اللى ين.
Location:

Giza - Egypt

1 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ظ…طµظ†ط¹ 1300 ظ…طھط± ط¨ط¨ط±ط¬ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ط§ظ„ط§ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹظ‡

ظ…طµظ†ط¹ 1300 ظ…طھط± ط¨ط¨ط±ط¬ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ ط§ظ„ط§ط³ظƒظ†ط¯ط±ظٹظ‡

(For Sale)

_مصنع 1300 متر ببرج العرب الاسكندريه مبنى جمالون 700 متر واداره 50 م رخصة تشغيل معادن ومعدات للايجار.
Location:

Alexandira - Egypt
Category: 

Call

8/5/2023
Ad Photo: صيدلية للايجار بالمطبعة فيصل بجوار مركز طبي

صيدلية للايجار بالمطبعة فيصل بجوار مركز طبي

(For Rent)

صيدلية 50م مجهزة بجوار مركز طبي شارع رئيسى بالمطبعة – فيصل ايجار 15 ألف للتواصل / 01004610799 .
Location:

Giza - Egypt
Category: 

15,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ط£ط±ط®طµ ط§ظٹط¬ط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظ‰ ظپظ‰ ظ…طµط± -ط§ظٹط¬ط§ط± ظƒظٹط§ ظƒط±ظ†ظپط§ظ„ ظپط§ظ† ط¹ط§ط¦ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

ط£ط±ط®طµ ط§ظٹط¬ط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظ‰ ظپظ‰ ظ…طµط± -ط§ظٹط¬ط§ط± ظƒظٹط§ ظƒط±ظ†ظپط§ظ„ ظپط§ظ† ط¹ط§ط¦ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط©

(For Rent)

اجر الآن! أفضل اسعار ايجار كيا كارنافال بمصر وتمتع بافضل خدمة تاجير سيارة مع تورست كار أمان غير مسبو.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ايجار جميع انواع الباصات من شركه ليموزين نصار

ايجار جميع انواع الباصات من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

ارخص شركه ايجار نقل سياحي ايجار جميع انواع الباصات ( هيونداي اتش وان – تويوتا هاي اس – كوستر – باص .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: ايجار جيب جراند شيروكي في القاهره

ايجار جيب جراند شيروكي في القاهره

(For Rent)

ايجار سياره جيب جراند شيروكي في القاهره استأجر سياره جيب شيروكي مع سائق او بدون سائق اذا كانت مده ا.
Location:

Cairo - Egypt

3,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: إيجار مرسيدس بنز لحفلات الزفاف

إيجار مرسيدس بنز لحفلات الزفاف

(For Rent)

يُعد الزفاف من أهم المناسبات التي يحرص الجميع على إنجازها بأفضل الطرق الممكنة01101727711، ولأن السيا.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

8/5/2023
Ad Photo: الواح كوريان رخام صناعى

الواح كوريان رخام صناعى

(For Sale)

الواح كوريان رخام صناعى الواح رخام صناعى كوريان كورى مستورد سمك 12 مم و متاح توريد و تركيب شركة ايج.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

8/5/2023
Ad Photo: برنامج ادارة لمحلات البلايستيشن وملاعب الخماسي

برنامج ادارة لمحلات البلايستيشن وملاعب الخماسي

(For Rent)

Cyber cafe & gaming lounge برنامج ادارة حجوزات البلايستيشن والعاب الفيديو جيم والملاعب الخماسي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

180 EGP

8/5/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager