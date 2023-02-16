CARRIER CAIROà¯¹ SERVICE ط§ظ„ظˆظƒظٹظ„ ظ„طµظٹط§ظ†ط© ظƒط§ط±ظٹظٹط±

نعلم جيداأن أكثر مايثير ازعاج العملاء هو التأخير في تلبية الشكاوي للعملاء لذلك ستجد أسرع خدمة عملاء بعد التطويرات الممتازة التي قامت الشركة بتنفيذها وستجد سعادة بالغة مع خدمات صيانة كاريير المتميزة والمتطورة والتعامل الحسن وأن هدفنا الاول والأخير هو راحة العميل أتصل الأن وستجد أسرع خدمة صيانة التكييف وستجد من يهتم بأمرك ويرد عليك في الحال.للأتصال 01286629661 وسوف يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء. طيب ليه صيانة التكييف؟ نستعرض مع بعضنا البعض الاسباب:_ ليه صيانة التكييف شئ مهم جداااا ؟ 1- لان ده