(للبيع)
|قررنا نعملكم مفاجأة من العيار الثقيل 🔥 ⚠️" ماكينة تصنيع الاكياس الورقية " ابدا بمشروعك من عندنا 👌 الجودة العالية واقل اسعار وسرعه الاستلام 💯✅ #بأقل_التكاليف #أفضل_جودة 📞يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117449
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