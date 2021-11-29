2021سجاد تركي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: 2021سجاد تركي - في الجيزة مصر

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2021سجاد تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي في المكان الصح النظير خبره سنين خامات تركي كلاسك ومودرن امكانيه التوصيل لحد البيت رقم الواتس واوردرات الاونلاين : 01005745197 02237617477 لاوردرات الجملة والمعارض : 01225353900 01069287645 او زورونا فى فروعنا : امبابه (١ شارع مكه المكرمه متفرع من المشروع) رقم فرع امبابة : 01222474442 الأزهر (5 شارع الفحامين من شارع الغورية) رقم فرع الأزهر : 0225151654 المهندسين (266 شارع السودان) رقم فر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: joy
التليفون: 01005745197

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - امبابه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/11/2021
رقم الإعلان: 2113153
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سجاد تركي سادة - في الجيزة مصر

سجاد تركي سادة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي سادة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي مودرن - في الجيزة مصر

سجاد تركي مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: سجاد فنادق - في الجيزة مصر

سجاد فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/11/2021
صورة الاعلان: سجاد لون جنزاري - في الجيزة مصر

سجاد لون جنزاري

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد لون جنزاري02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب .
العنوان:

الجيزة - مصر

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27/11/2021
صورة الاعلان: سجاد لون كشمير - في الجيزة مصر

سجاد لون كشمير

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد لون كشمير02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: سجاد للبيع - في الجيزة مصر

سجاد للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

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24/11/2021
صورة الاعلان: سجاجيد فنادق - في الجيزة مصر

سجاجيد فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاجيد فنادق02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/11/2021
صورة الاعلان: سجادة للبيع - في الجيزة مصر

سجادة للبيع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجادة للبيع02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: سجاد مودرن - في الجيزة مصر

سجاد مودرن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد مودرن02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة موديلات تناسب جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: سجاد تركي - في الجيزة مصر

سجاد تركي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد تركي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي انتي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: carpets egyptسجاد في مصر - في الجيزة مصر

carpets egyptسجاد في مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

carpets egyptسجاد في مصر02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لسنا الوحيدون . لكننا .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: carpet designsموديل ات سجاد - في الجيزة مصر

carpet designsموديل ات سجاد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

carpet designsموديلات سجاد02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي يوجد تشكيلة رائعة مود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: carpetسجادة - في الجيزة مصر

carpetسجادة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

carpetسجادة02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: سجاد مطبخ - في الجيزة مصر

سجاد مطبخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد مطبخ02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي افرشي بيتك وانتي مطمنه . خامات عالية.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: carpetsكلاسيك02237617477-01005745197 - في الجيزة مصر

carpetsكلاسيك02237617477-01005745197

(للبيع)

- في الجيزة مصر

carpetsكلاسيك02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو عايزة بيتك يبقي شيك وعصري يبقي .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/11/2021
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