ڨيلا دوبلكس 255م بحديقة 70م بكمبوند برومينيد ريزدنس

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ڨيلا دوبلكس 255م بحديقة 70م بكمبوند برومينيد ريزدنس For Sale Duplex 255 sqm with 70 sqm Garden at Promenade Residence بالقرب من / بالم هيلز - رويال سيتى - الخمائل الڨيلا دور أرضى + دور أول 255 متر - معها حديقة 70 متر الدور الارضى / ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس الدور الاول / 4 غرف منهم ماستر بحمام وغرفة ليفنج + 2 حمام استلام شهر 1-2021 نصف تشطيب محارة والومنيوم متبقى عليها اقساط 120 الف - وديعة صيانه وجراج 86 الف عند الاستلام المطلوب 2.600.000 جنيه للمزيد من التفاصيل وطلب المعاينة ت / 01122957722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: حدائق اكتوبر- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/11/2020
رقم الإعلان: 2071771
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