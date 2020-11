ڨيلا دوبلكس 255م بحديقة 70م بكمبوند برومينيد ريزدنس For Sale Duplex 255 sqm with 70 sqm Garden at Promenade Residence بالقرب من / بالم هيلز - رويال سيتى - الخمائل الڨيلا دور أرضى + دور أول 255 متر - معها حديقة 70 متر الدور الارضى / ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس الدور الاول / 4 غرف منهم ماستر بحمام وغرفة ليفنج + 2 حمام استلام شهر 1-2021 نصف تشطيب محارة والومنيوم متبقى عليها اقساط 120 الف - وديعة صيانه وجراج 86 الف عند الاستلام المطلوب 2.600.000 جنيه للمزيد من التفاصيل وطلب المعاينة ت / 01122957722