(للبيع)
|🔴 شقة للبيع بالتقسيط بقلب مدينة 6 أكتوبر بجوار جامعة MSA ونادي وادي دجلة وارض مكتبة اسكندرية مساحة 166 متر بدون مقدم تقسيط حتي 8 سنوات بدون فوائد للاتصال // 01009700095 ** من خارج مصر يضاف 002
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|KA
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|طريق الواحات- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098315
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