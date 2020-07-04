📍با رقي المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
دوبلكس275 م امامي عبارة عن ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉عرض باقل الاسعار 888,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 888,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062234
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فكرة استثمار جديدة في العاصمة وشقتك جمب كل الخدمات - في القاهرة مصر

فكرة استثمار جديدة في العاصمة وشقتك جمب كل الخدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو عايز تستثمر في العاصمة الادارية الجديدة تعالي امتلك شقة في كمبوند zavani واستثمر براحتك وشقتك 138.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: روح علي العاصمة واسكن في ارقي مكان بجوار حي السفارات - في القاهرة مصر

روح علي العاصمة واسكن في ارقي مكان بجوار حي السفارات

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

روح اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي مكان في كمبوند zavani بجوار حي السفارات وبالقرب من النه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: خليك قريب من الحي المالي وتعالي اسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خليك قريب من الحي المالي وتعالي اسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من الحي المالي وتعالي اسكن في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالتقسيط المريح وب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع بالشروق - في القاهرة مصر

شقة للبيع بالشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثامنه ** شقه 180 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 100م عباره عن : .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع كاش 100 متر في المعادي الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع كاش 100 متر في المعادي الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة بحرى للبيع 100 م بالقاهرة المعادى الجديدة ترى شارع النصر من البلكونة حيث المطاعم المعروفة والكاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

3/7/2020
صورة الاعلان: في zavani امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر واستمتع بأحلي فيو - في القاهرة مصر

في zavani امتلك شقتك بالقرب من النهر الاخضر واستمتع بأحلي فيو

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية وبجانب حي السفارات وشقتك 158م (.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

2/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة وجيم وسبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: بتدور علي شقة في العاصمة تعالي امتلك في zavani وبمقدم بسيط - في القاهرة مصر

بتدور علي شقة في العاصمة تعالي امتلك في zavani وبمقدم بسيط

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي شقتك في zavani العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدور كتير تعالي امتلك عندنا وهتدفع مقدم بسيط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومن غير تفكير كتير واسكن علي اجمل فيو بكمبوند zava.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

عايز تسكن في مكان مميز بعيد عن الزحمة تعالي العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تسكن في العاصمة الادارية الجديدة وفي مكان مميز جدا بكمبوند zavani وبعيد عن الزحمة وشقتك 191م (4.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: بالقرب من الحي الحكومي والمالي امتلك شقتك بالعاصمة - في القاهرة مصر

بالقرب من الحي الحكومي والمالي امتلك شقتك بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بالقرب من الحي الحكومي والحي المالي امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند علي اكبر لان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: استمتع انت واولادك باجمل المساحات الخضراء فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

استمتع انت واولادك باجمل المساحات الخضراء فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بview ع اجمل المساحات الخضراء متلك شقتك فى العاصمة الجديدة بكمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة ومط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: خليك مبسوط وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate - في القاهرة مصر

خليك مبسوط وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خليك مبسوط وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية وسط افضل الخدمات حمامات سباحة ونادى رياضى ومطاعم وكافيهات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك قريب من مركز المؤتمرات فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك قريب من مركز المؤتمرات فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خليك قريب من مركز المؤتمرات وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حماما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

347,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي - في القاهرة مصر

اسكن في العاصمة الادارية واستمتع بالرقي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

روح علي العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك في ارقي كمبوند في وسط الطبيعة والاشجار والزهور بأنواعها.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

29/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager