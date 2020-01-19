📍بأأأسعااار مميزة جدا من # شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)
|شقه140 م امامية وبحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉عرض باقل الاسعار بـمقدم 260,000 ج وتسهيلات حتي36 شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049686
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