📍اقوووي العرووض بالعاام الجديد

(للبيع)
|شقة 180 م دبل فيس داخل كمبوند جرين لاند بحريه عباره عن : ( 3 نوم + 3 حمام + 4 رسيبشن + مطبخ + 2 تراس ) موقع مميز جدا داخل كمبوند جرين لاند وتطل على حديقه 📍وقريبه من 👈نادى هيليوبلس 👈والجامعه البريطانيه 👈واكاديميه الشروق 🎉عرض لفترة محدودة ادفع 550,000 ج مقدم وعند الاستلام المبدئي 150,000ج وعند الاستلام النهائي 150,000ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|جرين لاند- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049829
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