(فرصة عمل)
|👨💼(أستاذ جامعى ) متخصص فى العلوم الأساسية (بيولوجى/كيمياء) خبرات تدريسية واسعة فى مقررات الجامعة والثانوية العامة الكليات(العلوم👨🔬/الصيدلة👨⚕️/التربية👨🏫/الطب البيطرى👨⚕️/التمريض🏥/العلاج الطبيعى / الترجمة) وكل ما هو له علاقة بهذه التخصصات الثانوية العامة (الأحياء/الجيولوجيا/الكيمياء) 🏫🏫🏫بالإضافة إلى النظام البريطانى IG ***خبرات طويلة فى البحث العلمى إقتراح وتنفيذ خطط بحثية للماجستير والدكتوراة وبحوث التخرج الشرح والتواصل بإستخدام برامج Zoom/Microsoft teams للتواصل واتساب 011537964
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Dr.
|التليفون:
|01093773781
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|العنوان:
|لا يوجد- وسط القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086394
2 جنيه
5,000 ريال
5,000 ريال
2 جنيه