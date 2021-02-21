👨‍💼(أستاذ جامعى ) متخصص فى العلوم الأساسية (بيولوجى/كيمياء) خبرات تدريسية

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تفاصيل الإعلان
👨‍💼(أستاذ جامعى ) متخصص فى العلوم الأساسية (بيولوجى/كيمياء) خبرات تدريسية واسعة فى مقررات الجامعة والثانوية العامة الكليات(العلوم👨‍🔬/الصيدلة👨‍⚕️/التربية👨‍🏫/الطب البيطرى👨‍⚕️/التمريض🏥/العلاج الطبيعى / الترجمة) وكل ما هو له علاقة بهذه التخصصات الثانوية العامة (الأحياء/الجيولوجيا/الكيمياء) 🏫🏫🏫بالإضافة إلى النظام البريطانى IG ***خبرات طويلة فى البحث العلمى إقتراح وتنفيذ خطط بحثية للماجستير والدكتوراة وبحوث التخرج الشرح والتواصل بإستخدام برامج Zoom/Microsoft teams للتواصل واتساب 011537964
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Dr.
التليفون: 01093773781

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لا يوجد- وسط القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/3/2021
رقم الإعلان: 2086394
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