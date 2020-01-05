(للبيع)
|بسم الله الرحمن الرحيم كود(4131 ) - 👈شقه 130 م شارع عثمان حلمي متفرع من العيسوي تري البحر 💥2غرف ورسيبشن و2 حمام ومطبخ 💥عدادات ( مياه وكهرباء و 1مصعد) 💥الدور19 والبرج 21 ادوار مبانى 2017 💥السعر : المطلوب 800 الف كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01273484565
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|العنوان:
|العيسوى- العيسوى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047885
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