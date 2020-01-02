👈شقه اسواق الشريف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: 👈شقه اسواق الشريف - في الإسكندرية مصر

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👈بسم الله الرحمن الرحيم 👈شقه اسواق الشريف 👈الدور ال8 مساحه 125 متر 👈3 غرفه ريسبشن 3 ق مستويين 👈2 حمام مطبخ جميع العدادات سوبر لوكس 👈برج 11 دور و الدور 4 شقق اسانسير 👈عماره مباني سنه2000 👈مطلوب مليون بالعفش بدون 950ا الف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار للعقارات
التليفون: 01270650006

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العنوان: العصافرة اسواق الشريف- العصافرة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047771
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شقق للبيع بشارع 30 شارع القاهره

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24/12/2019
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130,000 جنيه

22/12/2019
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صورة الاعلان: شقه للبيع خطوات من البحر في العجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع خطوات من البحر في العجمي

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22/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع علي بعد خطوات من البحر بالعجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع علي بعد خطوات من البحر بالعجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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القسم: 

180,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 م ادف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

95,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: استثمار مضمون وتصييف بالاسكندرية بافضل العروض الشتوية - في الإسكندرية مصر

استثمار مضمون وتصييف بالاسكندرية بافضل العروض الشتوية

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العنوان:

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القسم: 

170,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع قريبه للبحر بالعجمي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع قريبه للبحر بالعجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تنظر للبحر اول الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/12/2019
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شقه للبيع تري البحر في العجمي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع تري البحر في العجمي واستلام فوري غرفه + ريسبشن + مطبخ + حمام مساحتها 50 م ادفع المقدم 5.
العنوان:

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القسم: 

115,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: شقه للبيع في العجمي خطوات للبحر - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع في العجمي خطوات للبحر

(للبيع)

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العنوان:

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130,000 جنيه

15/12/2019
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