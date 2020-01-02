(للبيع)
|👈بسم الله الرحمن الرحيم 👈شقه اسواق الشريف 👈الدور ال8 مساحه 125 متر 👈3 غرفه ريسبشن 3 ق مستويين 👈2 حمام مطبخ جميع العدادات سوبر لوكس 👈برج 11 دور و الدور 4 شقق اسانسير 👈عماره مباني سنه2000 👈مطلوب مليون بالعفش بدون 950ا الف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار للعقارات
|التليفون:
|01270650006
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العصافرة اسواق الشريف- العصافرة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047771
600,000 جنيه
600 جنيه
130,000 جنيه
57,000 جنيه
165,000 جنيه
130,000 جنيه
77,000 جنيه
180,000 جنيه
95,000 جنيه
170,000 جنيه
95,000 جنيه
130,000 جنيه
130,000 جنيه
115,000 جنيه
130,000 جنيه