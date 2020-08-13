(للبيع)
|👈بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 150 م واجهه وناصية عبارة عن (2غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس 👈بأقل مقدم 179,000 ج وتسهيلات حتي 60 شهر بدون فوائد الاستلام خلال 24 شهر 📍لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي السادس- هليوبوليس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064991
20 جنيه
20 يورو
500,000 جنيه
7,500 جنيه
6,500 جنيه
194,000 جنيه
221,000 جنيه
143,000 جنيه
159,000 جنيه
215,000 جنيه
104,000 جنيه
113,000 جنيه
12,000 جنيه
140,000 جنيه
20 جنيه