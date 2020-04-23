🎉عرض باقل الاسعار بـ 444,000 ج كاش

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تفاصيل الإعلان
شقه 140 م بحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉عرض باقل الاسعار بـ 444,000 ج كاش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 440,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/4/2020
رقم الإعلان: 2058407
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22/4/2020
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