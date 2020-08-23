🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

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تفاصيل الإعلان
(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ادفع 665,000 ج والباقي علي 30 شهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: الحي الثالث- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 665,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2020
رقم الإعلان: 2065599
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استديوهات للبيع فى تاج سيتى التجمع الخامس

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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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23/8/2020
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صورة الاعلان: ع بعد 10 دقائق من المدينة الطبية امتلك شقتك فى Town Gate - في القاهرة مصر

ع بعد 10 دقائق من المدينة الطبية امتلك شقتك فى Town Gate

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23/8/2020
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23/8/2020
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(للبيع)

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22/8/2020
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21/8/2020
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(للبيع)

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بجوار الحى الدبلوماسى امتلك شقتك فى تاون جيت وسط كل الخدمات اللى بتحبها باجمل view ع كريستال لاجون و.
العنوان:

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القسم: 

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20/8/2020
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من حى السفارات امتلك شقتك فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

194,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: قريب من الكتدرائية امتلك شقة فى Town Gate - في القاهرة مصر

قريب من الكتدرائية امتلك شقة فى Town Gate

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

20/8/2020
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خد قرار الاستثمار وامتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شقة فى العاصمة الادارية قريبة من طريق السخنة وباجمل فيو ع المساحات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

196,000 جنيه

20/8/2020
صورة الاعلان: لاستثمار حقيقى امتلك شقة متشطبة ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لاستثمار حقيقى امتلك شقة متشطبة ف العاصمة الادارية

(للبيع)

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لاستثمار حقيقى فى العاصمة الادارية امتلك شقتك متشطبة بكمبوند تاون جيت قريب من فندق الماسة وحى الدبلو.
العنوان:

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القسم: 

182,000 جنيه

20/8/2020
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