🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)
|(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ادفع 665,000 ج والباقي علي 30 شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|665,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065599
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