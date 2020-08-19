🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)
|(بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 140متر+مساحه رووف مفتوحه 100 م عبارة عن (3غرف+2 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉عرررض لفترة محدودة بـ499,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|499,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065394
600,000 جنيه
888,000 جنيه
116,000 جنيه
116,000 جنيه
149,000 جنيه
823,000 جنيه
825,000 جنيه
213,000 جنيه
186,000 جنيه
159,000 جنيه
171,000 جنيه
144,000 جنيه
146,000 جنيه
137,000 جنيه
145,000 جنيه