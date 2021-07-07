(للبيع)
|يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى – الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099191
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