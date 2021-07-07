يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى – الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099191
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف - في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال - في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فندق - اماكن تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر - في الجيزة مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم - مصانع الملابس فى مصر ( 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات ونحن نسعى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - زى موحد للمستشفيات 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمرا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: مصنع زى مدرسي - شركات يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - شركات يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى مدرسي - شركات يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم وملابس العمال - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال 01118689995 مصنع يونيفورم مصانع افرول عمال ويونيفورم ملابس عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة توريد يونيفورم وملابس العمال - في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد يونيفورم وملابس العمال 01118689995 مصنع يونيفورم مصانع افرول عمال ويونيفورم ملابس عمال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على الق.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager