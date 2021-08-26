يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مطاعم وكافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/8/2021
رقم الإعلان: 2103471
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شركات تصنيع يونيفورم مدارس

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26/8/2021
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26/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
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24/8/2021
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21/8/2021
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(للبيع)

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لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
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21/8/2021
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يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن

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يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى .
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اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز - في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
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