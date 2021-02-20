يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مطاعم وكافيهات - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/2/2021
رقم الإعلان: 2084465
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Security Uniforms ( el salam uniform ) - في الجيزة مصر

Security Uniforms ( el salam uniform )

(للبيع)

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Security Uniforms 01118689995 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات .
العنوان:

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20/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل - في الجيزة مصر

يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل

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يونيفورم شغالات - يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل .
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20/2/2021
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ

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ابرون مطاعم - صور موديلات مرايل مطبخ 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث مو.
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20/2/2021
صورة الاعلان: قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم )

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قميص و تى شيرت ويتر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

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15/2/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - موديلات ملابس مدرسة ابتدائي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع اف.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/2/2021
صورة الاعلان: توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق - موردين مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوري.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
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صورة الاعلان: موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم) - في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم)

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات ملابس حضانه (شركة 3A لليونيفورم) نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

ونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - صور يونيفورم حضانات 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
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اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ثياب تخرج – ارواب تخرج - في الجيزة مصر

ثياب تخرج – ارواب تخرج

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ثياب تخرج – ارواب تخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Gradu.
العنوان:

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اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قميص بدله - يونيفورم هاوس كيبنج 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوسكيبنج - اشكال يونيفورم عاملات نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس ك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/2/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حارس الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
صورة الاعلان: ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال - في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تنكرية للاطفال - تصنيع الملابس التنكريه للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/2/2021
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