يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مطاعم وحلوانى ( شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيفورم ( يونيفورم امن – يونيفورم مطاعم – يونيفورم حضانه ومدارس – يونيفورم مصانع – يونيفورم فنادق وهاوس كيبنج ) " يوجد عقود سنويه " شركة Tn لليونيفورم . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049210
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صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مستشفى 01003358542–01200561116 افضل ماركات السكراب الطبي يونيفورم طبي لبس مستشفيات Medical .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: ملابس تخرج اطفال شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس تخرج اطفال شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس تخرج اطفال (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 صور يونيفورم حضانات شركات تصنيع يونيفورم حضانات تليفون : 01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع ملابس عمل ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) مع كل موسم جديد يأتي الجديد من الموديلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم 01003358542–01200561116 شركات يونيفورم uniform مصنع زى موحد تليفون : 01003358542.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
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صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: بلوفر - يونيفورم سكيورتى ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم سكيورتى ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - يونيفورم سكيورتى ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مصانع يونيفورم - في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع يونيفورم 01022216888–01119959296 يونيفورم رجالى يونيفورم هاوس كيبنج يونيفورم الدكتور ملابس مو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542–01200561116 housekeeping يونيفورم يونيفورم هاوسكيبنج تليفون : 01003.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 شركة تصنيع يونيفورم مصانع يونيفورم عمال مصانع افرول تصن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - ملابس مطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniformsشركا ت يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniformsشركات يونيفورم فنادق 01200561116 يونيفورم فنادق أفضل شركة يونيفورم فنادق تليفون : 01.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/1/2020
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