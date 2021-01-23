(للبيع)
|يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيفات ومساعدين الشيفات والويتر بالمطاعم لتكون على درجة عالية من الجودة لو كان لديك التصميم الخاص بمطعمك و ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. يونيفورم شيفات – يونيفورم ويتر – يونيفورم مساعد شيف – يونيفورم طباخ – يونيفورم جرسون شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081044
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل