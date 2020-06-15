يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01119959296
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060868
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