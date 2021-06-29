يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مطاعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- حي الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098414
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صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

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Uniform Housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على الق.
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29/6/2021
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يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او ال.
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29/6/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

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العنوان:

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29/6/2021
صورة الاعلان: دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

دليل شركات مستلزمات الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندق.
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الجيزة - مصر

اتصل

29/6/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلا.
العنوان:

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29/6/2021
صورة الاعلان: اسعار بدل عمال نظافه - في الجيزة مصر

اسعار بدل عمال نظافه

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اسعار بدل عمال نظافه 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال .
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الجيزة - مصر

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26/6/2021
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صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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26/6/2021
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شركات تصنيع يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542 – 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع .
العنوان:

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26/6/2021
صورة الاعلان: سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

سعر روب التخرج - شركات تصنيع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم الطباخين ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث مو.
العنوان:

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26/6/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - تصاميم ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: ملابس موحده - بنطلون كروهات - في الجيزة مصر

ملابس موحده - بنطلون كروهات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده - بنطلون كروهات 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/6/2021
صورة الاعلان: تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن - في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل بدلة حارس الامن - يونيفورم الأمن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اكبر شركة يونيفورم مصانع فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/6/2021
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