يونيفورم مصانع – افرول مهندس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صور يونيفورم مصانع – افرول مهندس 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك شركة السلام لليونيفورم 01118689995
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059342
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم الس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخص.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركات يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
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صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة يونيفورم تمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ول.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/5/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج – اروب تخرج - في الجيزة مصر

ملابس التخرج – اروب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج – اروب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم طباخين - بنطلون قماش (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين - بنطلون قماش (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم طباخين - بنطلون قماش (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/5/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى المدرسي _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي _(شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

8/5/2020
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