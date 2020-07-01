يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صور يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062022
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) أفضل شركة يونيفورم فنادق,توريد يونيفورم فنادق,.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

30/6/2020
صورة الاعلان: chef uniforms - في الجيزة مصر

chef uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

chef uniforms 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 سكراب طبى رجالى ملابس مرضي استخدام مرة واحدة سكراب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
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صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: كمامات ملونه – كمامه قماش - في الجيزة مصر

كمامات ملونه – كمامه قماش

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات ملونه – كمامه قماش 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - يونيفورم امن (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: laundry bag - في الجيزة مصر

laundry bag

(للبيع)

- في الجيزة مصر

laundry bag شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع مستلزمات الفنادق من مفروشات ووبريات - مفارش سر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم حضانه 01200561116 شركات تصنيع يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال شركة 3A لليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: ملابس يونيفورم للخدم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم للخدم 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: كمامات قماش - في الجيزة مصر

كمامات قماش

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كمامات قماش 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف والفم من ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: صور يونيفورم مطاعم - في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/6/2020
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