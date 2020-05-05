يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم )

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صورة الاعلان: يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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يونيفورم مدارس _(شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) قد تكون من اصحاب المدارس الكبيرة ذات المستوى العالي ولكن اليونيفورم الخاص بك لا يظهر ذلك شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين مصنعون الزى المدرسى,بنطلون مدرسة,قميص مدرسة,تى شيرت مدرسة,سويت شيرت مدرسة,جاكت مدرسة,مريلة مدرسة,افضل شركة توريد زى موحد,افضل شركة توريد ملابس المدارس,افضل شركة يونيفورم مدارس,افضل شركة الزى الموحد’افضل شركة ملابس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nana
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30ش عدنان المدنى احمد عرابى المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,111 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/5/2020
رقم الإعلان: 2058961
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العنوان:

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1 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم يونيفورم زي موحد شركات يونيفورم فى مصر افضل شركة ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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الجيزة - مصر

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