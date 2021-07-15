يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/7/2021
رقم الإعلان: 2100142
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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع ال.
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15/7/2021
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(للبيع)

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15/7/2021
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موديلات يونيفورم مصانع – افرول 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام ه.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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العنوان:

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15/7/2021
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- في الجيزة مصر

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13/7/2021
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مريلة مطبخ وتر بروف

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12/7/2021
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صورة الاعلان: عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه - في الجيزة مصر

عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه

(للبيع)

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12/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم )

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12/7/2021
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يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

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يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
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12/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
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10/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فند.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
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