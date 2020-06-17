يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم مدارس - ملابس مدرسية للبنات01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/6/2020
رقم الإعلان: 2060984
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - مصنع قميص ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - شركة السلام هي شركة متخصصة في .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: بالطو طبيب - سكراب طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - سكراب طبي 01200561116 الزى الموحد الطبي مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك في.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم حضانات - بلوفر - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - بلوفر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانات - بلوفر 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم كافيه - طقم طباخ - في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - طقم طباخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم كافيه - طقم طباخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم housekeeping - في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس 01003358542 احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى سعر يونيفورم مدارس شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تليفون / 0111.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات 01200561116 مصنع توريد يونيفورم فنادق أفضل شركة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager