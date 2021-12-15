يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة

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تفاصيل الإعلان
صور يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة أنواع المدارس تيشرت وبنطلون للمدارس بلوفر وقميص مدرسى جيب ومريلة للمدارس لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115406
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وكافيهات - ملابس مطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية- زى طبى فى شركة فورسيزون لليونيفورم لدينا تشكيلة جديدة من احد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطعم - طقم مقدم الطعام 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/12/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم عمال النظافه و.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/12/2021
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار الم.
العنوان:

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15/12/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

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15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج - ارواب محاماه - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج - ارواب محاماه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج - ارواب محاماه 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن ص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
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