(للبيع)
|يونيفورم مدارس - مرايل مدرسة 01003358542 يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي سعر يونيفورم مدارس مصانع الزى المدرسي فى مصر تي شيرت و بنطلون للمدارس شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01200561116
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|العنوان:
|14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059035
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
1,111 جنيه
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