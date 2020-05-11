يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركات يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسية للبنات مرايل مدرسة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059339
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صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم وفنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: افضل يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد.
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الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لت.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والك.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة يونيفورم تمري.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم خدم (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ول.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للمطاعم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم

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- في الجيزة مصر

الزى الموحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل .
العنوان:

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9/5/2020
صورة الاعلان: ملابس التخرج – اروب تخرج - في الجيزة مصر

ملابس التخرج – اروب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2020
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يونيفورم طباخين - بنطلون قماش (شركة Tn لليونيفورم )

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9/5/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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1,111 جنيه

8/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق _(شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) أفضل شركة يونيفورم فنادق,توريد يونيفورم فنادق,.
العنوان:

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1,111 جنيه

7/5/2020
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شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم يونيفورم شركة 3A

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- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فى مصر _شركة 3A لليونيفورم (01200561116 )يونيفورم شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصني.
العنوان:

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7/5/2020
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توريد للفنادق _( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق _( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499) متخصصون فى توريد جميع مستلزمات الفنادق من (.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

7/5/2020
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بلوفر - شركات تصنيع يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بلوفر - شركات تصنيع يونيفورم 01119959296 نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات و.
العنوان:

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1 جنيه

7/5/2020
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