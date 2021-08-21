يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل الرئيسي الذي يفرق بين مستوى مدرسة واخرى، لذلك نقدم في شركة السلام مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و يونيفورم مدارس خاصة وغيرها لتناسب كافة انواع المدارس. لو كان لديك تصميمك الخاص الذى ترغب فى تنفيذه على ارض الواقع لا تقلق فنحن سنقوم بتنفيذ تصميمك وافكارك على النحو الامثل. شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى ال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103103
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز - في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج - في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager