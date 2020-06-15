يونيفورم كافيه - طقم طباخ

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم كافيه - طقم طباخ 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعار شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542 - 01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060867
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة لتصنيع وتوريد اليونيفورم ( شركة Tnلليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال - في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - ازياء مدارس للاطفال 01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال محل بيع يونيفورم حض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم housekeeping - في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم housekeeping فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/6/2020
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس 01003358542 احدث موديلات ملابس المدارس الثانوى سعر يونيفورم مدارس شرك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس تمريض - اشكال جواكيت شيف (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة توريد ملابس فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام لليونيفورم تليفون / 0111.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم مدارس 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم فنادق - يونيفورم فنادق ومنتجعات 01200561116 مصنع توريد يونيفورم فنادق أفضل شركة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: بالطو اطباء - لبس تمريض - في الجيزة مصر

بالطو اطباء - لبس تمريض

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو اطباء - لبس تمريض 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - مصنع زى مدرسي ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور موديلات يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة بم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: Medical Uniform - في الجيزة مصر

Medical Uniform

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Medical Uniform شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزمات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager