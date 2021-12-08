يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم كافيه - احدث يونيفورم شيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع الموديلات بأفضل الخامات يونيفورم شيفات – جاكتي شيف – مريلة وابرون – طقيه شيف – بنطلون شيف – طقم ويتر لليونيفورم Tn شركة العنوان : 16عدنان مدني (مصطفي رشدى) احمد عرابي- المهندسين 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: merna
التليفون: 01119959296

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 01119959296- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/12/2021
رقم الإعلان: 2114236
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم

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Uniform Housekeeping -اماكن بيع ملابس خدم 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفو.
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8/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم امن - الزى الموحد للامن - في الجيزة مصر

يونيفورم امن - الزى الموحد للامن

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يونيفورم امن - الزى الموحد للامن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والم.
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7/12/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

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العنوان:

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7/12/2021
صورة الاعلان: لبس مصنع - شركة يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

لبس مصنع - شركة يونيفورم مصانع

(للبيع)

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لبس مصنع - شركة يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام ه.
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7/12/2021
صورة الاعلان: ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

ملابس مطعم - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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6/12/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم مصانع لليونيفورم شركة Tn يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة افضل.
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6/12/2021
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مصنع يونيفورم حضانه -يونيفورم رياض اطفال

(للبيع)

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العنوان:

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6/12/2021
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زى موحد للمستشفيات لليونيفورم شركة Tn

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6/12/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

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اشكال يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
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6/12/2021
صورة الاعلان: مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين - في الجيزة مصر

مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع روب تخرج - ملابس حفلات خريجين 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل مصانع زي موحد لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات العم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل انواع اليونيفورم - تجارة يونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/12/2021
صورة الاعلان: مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف - في الجيزة مصر

مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريله طويله - مريلة مطبخ وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
صورة الاعلان: شركة ارواب تخرج - في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/12/2021
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