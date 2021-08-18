يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/8/2021
رقم الإعلان: 2102895
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج - في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سكراب طبى رجالى - سكرابات طبية ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم مدارس - لبس مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر العامل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: بالطو طبيب - يونيفورم طبي - في الجيزة مصر

بالطو طبيب - يونيفورم طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بالطو طبيب - يونيفورم طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/8/2021
صورة الاعلان: سجاد غرف نوم عرايس - في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سجاد غرف نوم عرايس02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي نقدم لكم تشكيلة جديدة و مختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

14/8/2021
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