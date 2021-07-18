يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2021
رقم الإعلان: 2100378
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زى موحد مدارس - ملابس مدرسية للبنات

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18/7/2021
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18/7/2021
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15/7/2021
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اكبر مصنع يونيفورم فى مصر شركة 3A لليونيفورم

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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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15/7/2021
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الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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15/7/2021
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العنوان:

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اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: مريلة مطبخ وتر بروف - في الجيزة مصر

مريلة مطبخ وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة مطبخ وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات واب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه - في الجيزة مصر

عناويين اماكن لبيع ملابس لاطفال المهنيه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/7/2021
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