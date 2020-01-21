(للبيع)
|يونيفورم فنادق ومنتجعات 01223182572 نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية . شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fareda
|التليفون:
|01223182572
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|العنوان:
|30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049797
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