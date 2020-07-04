يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم فنادق - شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 أفضل شركة يونيفورم فنادق شركات يونيفورم فنادق شركة تصنيع يونيفورم فنادق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/7/2020
رقم الإعلان: 2062208
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 اماكن تصنيع يونيفورم هاوس كيبنج Uniform Housekeeping يونيفورم عما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تفصيل ارواب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواس.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم امن 01200561116 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى والملابس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: شركات لاند سكيب بمصر - في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات لاند سكيب بمصر 01119959188 تصميم اللاند سكيب للحدائق و الفلل يعد من الامور اللتى تعمل على خ.
العنوان:

الجيزة - مصر

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1/7/2020
صورة الاعلان: اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت - في الجيزة مصر

اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار واشكال يونيفورم بولو شيرت 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
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صورة الاعلان: زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى طبى – يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل).
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع اليوني.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2020
صورة الاعلان: Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms _(شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) أفضل شركة يونيفورم فنادق,توريد يونيفورم فنادق,.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

30/6/2020
صورة الاعلان: chef uniforms - في الجيزة مصر

chef uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

chef uniforms 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخامات واقل الاسعا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) للجامعات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - شركة يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية 01200561116 سكراب طبى رجالى ملابس مرضي استخدام مرة واحدة سكراب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمد.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/6/2020
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