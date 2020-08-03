يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو الموظفين بالمظهر الراقى الذى يعكس مستوى فندقك ومستوى الخدمة التى يقدمها الفندق، ذلك قمنا بعمل تصاميم خاصة تمنح موظفيك المظهر الامثل نقوم بتصنيع جميع انواع يونيفورم موظفين الفنادق ( يونيفورم الاستقبال بالفندق ( الريسبشن ) – يونيفورم امن الفنادق – يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم شيفات الفنادق – يونيفورم عامل مصعد ) يونيفورم الفنادق والبواخر العائمة و القرى السياحية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2020
رقم الإعلان: 2064211
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كمامات للبيع في مصر - في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر

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- في الجيزة مصر

كمامات للبيع في مصر 01102226499 كمامة طبقتين مصنوعة من خامة قطن 100% ، لا تسبب حساسية تحمي الأنف و.
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الجيزة - مصر

1 جنيه

3/8/2020
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليونيفورم المنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

توريد للفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقية توفرجميع م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 صور يونيفورم حضانات زي رياض الاطفال مصانع يونيفورم حضانه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/8/2020
صورة الاعلان: housekeeping يونيفورم - في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

housekeeping يونيفورم فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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3/8/2020
صورة الاعلان: ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس موحده - قبعات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
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صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 شركة توريد ملابس فندق مصنع توريد يونيفورم فنادق Hotel Unifor.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ثياب تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره وواسعه لاروا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس عمال المطاعم ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة - في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع الزي المدرسي بالقاهرة 01003358542 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي لبس مدارس School Uniforms مص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: مصانع اليونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع اليونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الجاهزة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: Hospital Uniforms - في الجيزة مصر

Hospital Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hospital Uniforms شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخصصون في تصميم و تنفيذ جميع ملابس ومستلزم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم امن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: سعر يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر يونيفورم هاوس كيبنج 01003358542 يونيفورم عمال نظافه للبيع يونيفورم خدم فى مصر شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: ابرون مطاعم - مرايل جلد - في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مرايل جلد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون مطاعم - مرايل جلد 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

27/7/2020
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