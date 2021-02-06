يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تصميم اليونيفورم الخاص بالفندق شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01003358542–01200561116 عنوان : 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

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العنوان: 14 شارع القاهرة – وراق العرب ( من كورنيش النيل – بجوار مكتب التأمينات الاجتماعيه )- الوراق
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082910
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون مطاعم - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: محل ملابس المهن للصغار - في الجيزة مصر

محل ملابس المهن للصغار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل ملابس المهن للصغار 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: روب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
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صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق - سليبر الفنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات - في الجيزة مصر

زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زي حضانه - شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: Security Uniforms - في الجيزة مصر

Security Uniforms

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Security Uniforms اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع او شركات الحراسات الخاصة اي من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر - في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيف - قميص و تى شيرت ويتر 01223182572 تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحض.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: graduation gown - cap and gown graduation - في الجيزة مصر

graduation gown - cap and gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

graduation gown - cap and gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Gradu.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/2/2021
صورة الاعلان: هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى - في الجيزة مصر

هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

هاف بوت كاتر بيلر فيتنامى جلد طبيعى مقاسات من41\45 يوجد خدمة توصل السعر 1250+م الشحن للاستعلام 0122.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,250 جنيه

3/2/2021
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