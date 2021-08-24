يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال نظافه – تفصيل يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظافه المنزل شركة 3A لليونيفورم تليفون : 01200561116 – 01003358542 – 37610478 -02 عنوان : 131 ش التحرير الدقى - بجوار بنك أسكندرية - أمام سينما التحرير / الجيزة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01200561116

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 131 شارع التحرير امام سينما التحرير – الدقى - الجيزة- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/8/2021
رقم الإعلان: 2103350
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صورة الاعلان: شركات يونيفورم - مكان لبيع اليونيفورم - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكان لبيع اليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم - مكان لبيع اليونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: مصنع زى تمريض - الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع زى تمريض - الزى الطبي ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس بنات - مرايل مدرسة 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر الع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع - في الجيزة مصر

لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مصنع - موديلات يونيفورم مصانع 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شركات الامن - يونيفورم امن 01003358542 متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيورتى .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات - ملابس عمال المطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز - في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ابرون قصيرة بجيب - مريله جينز 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/8/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال – تصنيع يونيفورم للحضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن - مصنع يونيفورم امن 01223182572 اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق او المصانع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - شركة يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب توريدات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - موديلات ملابس حضانه 01223182572 نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الحضانات و اخ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول - في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المصانع - يونيفورم شركات البترول 01003358542–01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
صورة الاعلان: عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج - في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

عبايات حفلات التخرج - صور لبس التخرج 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/8/2021
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