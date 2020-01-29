يونيفورم عمال نظافة المنزل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال نظافة المنزل 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم تليفون / 01118689995 – 01223182572 -33455911 الادارة والمعرض / 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/1/2020
رقم الإعلان: 2050880
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 - في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تفصيل يونيفورم 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 - في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeepingيونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 يونيفورم هاوسكيبنج يونيفورمhousekeeping تليفون .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع 01003358542–01200561116 مصانع توريد زي عمال اسماء واماكن مصانع افرولات يو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم حضانات 01003358542–01200561116 يونيفورم حضانات يونيفورم رياض اطفال تليفون : 010.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542 - في الجيزة مصر

جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاكت شيف – زى موحد للمطاعم 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل الخاما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم و زى موحد 01003358542–01200561116 توريد زى موحد احدث تصميمات اليونيفورم صور يونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
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صورة الاعلان: اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار الي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات - في الجيزة مصر

فست رجالى تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فست رجالى 01022216888 – 01119959296 تيشرتات بولو اشكال يونيفورم شركات بنات فست رجالى كاجوال شركة T.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان يبدو المو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج نقدم لكم الزي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافه _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافه _( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق.
العنوان:

الجيزة - مصر

1,111 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: 30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين - في الجيزة مصر

30 شارع عدنان المدنى – احمد عرابي – المهندسين

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: gown graduation - في الجيزة مصر

gown graduation

(للبيع)

- في الجيزة مصر

gown graduation 01118689995 Full Graduation Set (Scarf, Robe, Cap) Graduation Robes - Graduation R.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم لتوريد الزى الموحد ( شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم لتوريد الزى الموحد ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم لتوريد الزى الموحد ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم - اشكال يونيفورم شركات 01003358542 - في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - اشكال يونيفورم شركات 01003358542

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تصنيع يونيفورم - اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم و.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/1/2020
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