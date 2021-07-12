يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال نظافة المنزل (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499-33455911
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099692
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تاريخ الإعلان
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يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم ويتر - قميص و تى شيرت ويتر 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأف.
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12/7/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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10/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديلات يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أفضل شركة يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فند.
العنوان:

الجيزة - مصر

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10/7/2021
صورة الاعلان: مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية ) - في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مستلزمات فنادق ( السلام للتوريدات الفندقية 01102226499 ) شركة السلام للتوريدات الفندقيه توفر جميع.
العنوان:

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اتصل

10/7/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

10/7/2021
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صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم حضانه (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) نحن شركة السلام نتفهم طبيعة يونيفورم الح.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/7/2021
صورة الاعلان: افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس - في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

افضل شركة يونيفورم مصانع - افرول مهندس 01200561116 متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد للمصانع وشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

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7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - شركات تفصيل يونيفورم 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم .
العنوان:

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7/7/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم مستشفى ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص - يونيفورم مطاعم وكافيهات (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج – يونيفورم عاملات 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشر.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/7/2021
صورة الاعلان: مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف - في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مريلة هاوس كيبنج - مريله وتر بروف 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال - في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طقم طباخ اطفال - سعر بالطو دكتور للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
صورة الاعلان: شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة تصنيع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/7/2021
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