يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال نظافة الفندق (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس الوقت قادرين على القيام بمهام عملهم بسهولة وراحة يونيفورم عمال الفنادق والهاوس كيبنج والاشراف الداخلى المقدمة من شركة السلام لا تتميز فقط بأنها ملابس عملية، ولكنها ايضا تتميز بالأناقة سواء للرجل او المرأة شركة السلام لليونيفورم للعقود السنوية وطلبات الجمله التواصل على / 01118689995 – 01223182572 للمبيعات القطاعى التواصل على / 01102226499
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01102226499

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 شارع امام ابراهيم (ناصيه بن شاهين ) - الدقى – الجيزة- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/12/2021
رقم الإعلان: 2115396
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Hotel Uniforms - شركة توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار الم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع يونيفورم امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم ام.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده م.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مستشفيات لليونيفورم شركة Tn اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات متخصصون فى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج - ارواب محاماه - في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج - ارواب محاماه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع ارواب تخرج - ارواب محاماه 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجامعات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال واسعار اليونيفورم لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم - في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع تيشيرت بولو - مورد يونيفورم 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس حراس امن لليونيفورم شركة Tn افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة الخاصة يونيفورم امن ص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد - في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة يونيفورم - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn لل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم شركات لليونيفورم شركة Tn - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات لليونيفورم شركة Tn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم شركات لليونيفورم شركة Tn متخصصون فى تصميم وانتاج كميات يونيفورم و زى موحد لمجالات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - تجارة يونيفورم - في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - تجارة يونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صناعة ملابس جاهزة ويونيفورم - تجارة يونيفورم نحن لدينا جميع موديلات اليونيفورم والزى الموحد بـأعلي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه - تفصيل يونيفورم حضانه 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى ج.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فنادق 01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
صورة الاعلان: جميع انواع يونيفورم الفنادق - في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع انواع يونيفورم الفنادق 01223182572 (شركة السلام لليونيفورم ) شركة السلام لليونيفورم تقدم افضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

13/12/2021
صورة الاعلان: اماكن بيع ملابس خدم - صور يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم - صور يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن بيع ملابس خدم - صور يونيفورم هاوس كيبنج 01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager