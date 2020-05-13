يونيفورم عمال - موديلات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم )

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال - موديلات يونيفورم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296 ) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع الخامات والموديلات مع كتابه الشعار التصنيع كميات بسعر المصنع . نحن اصل اليونيفورم شركة Tn لليونيفورم 01022216888 – 01119959296
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01119959296

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العنوان: الجيزة- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059466
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تاريخ الإعلان
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شركات يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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شركات يونيفورم امن فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او ال.
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13/5/2020
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ملابس طبية _( شركة السلام للملابس الطبية )

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12/5/2020
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يونيفورم خدم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 )

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يونيفورم خدم_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام يونيفورم عمال الفنادق وعمال ا.
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12/5/2020
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مصانع يونيفورم حضانه _شركة السلام لليونيفورم

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12/5/2020
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صور يونيفورم مصانع – افرول مهندس 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام.
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11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم امن وحراسة شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

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العنوان:

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1 جنيه

11/5/2020
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صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فى مصر - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر

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- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فى مصر 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم والملابس الج.
العنوان:

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11/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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يونيفورم المستشفيات ( السلام للملابس الطبية 01102226499 ) شركة توريد مستلزمات طبية (ديسبوسبل) متخص.
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1 جنيه

11/5/2020
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يونيفورم مطاعم وفنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطاعم وفنادق 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم .
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الجيزة - مصر

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11/5/2020
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) شركات يونيفورم مدارس ملابس مدرسه ملابس مدرسي.
العنوان:

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11/5/2020
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افضل يونيفورم مصانع _01003358542–01200561116 شركة 3A لليونيفورم متخصصون في تصميم وصناعة الزى الموحد.
العنوان:

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1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع_( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) افضل يونيفورم مهندسين,احسن مصنع لت.
العنوان:

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1,111 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم شيفات_ ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) نقوم بتصنيع احدث تصاميم يونيفورم المطاعم والك.
العنوان:

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10/5/2020
صورة الاعلان: مصنع قميص رجالى بمصر - في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصنع قميص رجالى بمصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتوريد الأزياء الموح.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

10/5/2020
صورة الاعلان: يونيفورم المستشفيات - زى طبى - في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم المستشفيات - زى طبى مصانع الملابس الطبية فى مصر يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة يونيفورم تمري.
العنوان:

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1 جنيه

10/5/2020
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