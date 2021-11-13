(للبيع)
|يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع 01119959188 تصنيع يونيفورم مصانع وشركات البترول بخامات جيده تتحمل الخدمة الشاقه مع ثبات الالوان افارولات – بدل مصانع – بدل عمال – فيست مهندسين مع امكانية التصنيع حسب مواصفات العميل وتطريز او طباعه اللوجو الخاص بالمكان شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|youstina
|التليفون:
|01027150744
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|العنوان:
|- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111052
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