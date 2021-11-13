يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع 01119959188 تصنيع يونيفورم مصانع وشركات البترول بخامات جيده تتحمل الخدمة الشاقه مع ثبات الالوان افارولات – بدل مصانع – بدل عمال – فيست مهندسين مع امكانية التصنيع حسب مواصفات العميل وتطريز او طباعه اللوجو الخاص بالمكان شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )