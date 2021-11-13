يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال مصانع-افضل يونيفورم مصانع 01119959188 تصنيع يونيفورم مصانع وشركات البترول بخامات جيده تتحمل الخدمة الشاقه مع ثبات الالوان افارولات – بدل مصانع – بدل عمال – فيست مهندسين مع امكانية التصنيع حسب مواصفات العميل وتطريز او طباعه اللوجو الخاص بالمكان شركة فورسيزون لليونيفورم للتواصل : 01119959188 – 01027150744 المعرض : 310 شارع السودان مع تقاطع شارع احمد عرابي – المهندسين ( مدخل رقم 1 – ب )
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: youstina
التليفون: 01027150744

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/11/2021
رقم الإعلان: 2111052
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السعر
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صورة الاعلان: ملابس يونيفورم شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيفورم وال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

13/11/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فندق - في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

موديلات يونيفورم فنادق - شركة توريد ملابس فندق01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/11/2021
صورة الاعلان: ملابس طبية - لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

ملابس طبية - لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس طبية - لبس ممرضات وطاقم تمريض لليونيفورم Tn شركة اسعار اليونيفورم الطبي ويونيفورم المستشفيات .
العنوان:

الجيزة - مصر

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12/11/2021
صورة الاعلان: ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه - في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس هاوس كيبنج - يونيفورم عمال نظافه01022216888 متحصصين فى تصنيع يونيفورم الهاوسكيبنج ويونيفورم ع.
العنوان:

الجيزة - مصر

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11/11/2021
صورة الاعلان: اسعاريونيفورم حضانه- محل بيع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

اسعاريونيفورم حضانه- محل بيع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم حضانه - محل بيع يونيفورم حضانه 01003358542 - 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجوا.
العنوان:

الجيزة - مصر

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11/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مطعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف - في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مطعم - جاكيت شيف – بنطلون شيف 01119959296 احدث موديلات يونيفورم الشيف والويتر نصنع جميع .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مدارس - الزى المدرسي- شركة فورسيزون لليونيفورم - في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - الزى المدرسي- شركة فورسيزون لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مدارس - الزى المدرسي- شركة فورسيزون لليونيفورم يونيفورم مدارس بخامات عالية الجودة تناسب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/11/2021
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم مصانع لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم بسعر الجملة.
العنوان:

الجيزة - مصر

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11/11/2021
صورة الاعلان: زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس - في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى موحد مدارس - تي شيرت و بنطلون للمدارس 01022216888 نقدم مجموعة متنوعة من يونيفورم مدارس لغات و ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

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9/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم شركةTn - في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم شركةTn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم مصانع - افضل يونيفورم مهندسين لليونيفورم Tn شركة يونيفورم المصانع وشركات البترول يونيفورم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة - في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات يونيفورم فنادق - يونيفورم شركات سياحة01119959296 نصنع جميع موديلات يونيفورم الفنادق باسعار ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج جاهزة وتفصيل - في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ارواب تخرج جاهزة وتفصيل 01003358542 - 01200561116 متخصصون في تصنيع (ارواب_اوشحة _قبعات التخرج) ل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم الأمن -يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركةTn - في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن -يونيفورم شركات الامن لليونيفورم شركةTn

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم الأمن -يونيفورم شركات الامن لليونيفورم Tn شركة افضل موديلات يونيفورم الامن وشركات الحراسة .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: محل بيع يونيفورم فنادق - في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل بيع يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجميع انواعه ويمكن تص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
صورة الاعلان: ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار - في الجيزة مصر

ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ايجار وبيع ارواب التخرج بأقل الاسعار 01119959296 احدث موديلات ارواب التخرج التى تناسب المدارس والجا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
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