يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083182
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى المدرسي - دريلات مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاول.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متجر يونيفورم شركات الامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات - في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مكاتب تصنيع اليونيفورم – اشكال يونيفورم شركات 01003358542 متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليون.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية ) - في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جاون طبيب - ملابس طاقم المستشفى ( شركة السلام للملابس الطبية 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اليونيفورم الخاص بالمطاعم (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) مصنع يونيفورم جمله متخصص فى جميع انواع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم هاوس كيبنج - في الجيزة مصر

يونيفورم هاوس كيبنج

(للبيع)

- في الجيزة مصر

صور يونيفورم هاوس كيبنج 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعما.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
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صورة الاعلان: ملابس زى موحد يونيفورم ( بأقل الاسعار ) - في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم ( بأقل الاسعار )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس زى موحد يونيفورم ( بأقل الاسعار 01223182572 ) في حاجة الى شركة زي موحد في مصر لعملك؟ تبحث.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: لبس مستشفيات - سكراب طبي - في الجيزة مصر

لبس مستشفيات - سكراب طبي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لبس مستشفيات - سكراب طبي 01003358542 نصنع جميع موديلات اليونيفورم الطبي للمستشفيات والمراكز الطبيه .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/2/2021
صورة الاعلان: اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف - في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اشكال يونيفورم مطاعم - زى الشيف 01003358542 نصنع افضل موديلات يونيفورم المطاعم والكافيهات بأفضل ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: طاقيه شيف - ابرون مطاعم - في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون مطاعم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

طاقيه شيف - ابرون مطاعم 01223182572 تقدم شركة السلام لليونيفورم افضل الخامات واحدث موديلات من كابات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: محل ملابس المهن للصغار - في الجيزة مصر

محل ملابس المهن للصغار

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محل ملابس المهن للصغار 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تعطي الطفل المزيد من.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: روب التخرج شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

روب التخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

سعر روب التخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق - في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم فنادق - شركات توريد ملابس فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق بجم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: يونيفورم عمال نظافة الفندق - في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق

(للبيع)

- في الجيزة مصر

يونيفورم عمال نظافة الفندق 01118689995 فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف بشكل جيد ولكن في نفس ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي - في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اسعار يونيفورم مدارس - الزى المدرسي 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع ومود.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/2/2021
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