يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يونيفورم عمال صيانة ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلام هو الخيار الامثل حيث يسهل عملية البحث عن اليونيفورم المناسب، حيث نوفر لك مجموعة ضخمة من يونيفورم عمال المصانع وشركات البترول و شركات الصيانة تختلف في الاشكال والالوان تحسين صورة عملائنا هو هدفنا الاول لذلك نعمل دائما على اظهار عمال المصانع بافضل شكل ممكن، وذلك عن طريق طبع او تطريز اللوجو الخاص بالمصنع على يونيفورم العمال مما يعطي خصوصية وتميز لمصنعك 01118689995 – 01223182572
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fareda
التليفون: 01223182572

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 30 شارع عدنان مدنى – احمد عرابي – المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078443
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2/1/2021
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2/1/2021
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شركات تصنيع يونيفورم فى مصر ( شركة السلام لليونيفورم )

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2/1/2021
صورة الاعلان: موديلات زي تمريض - يونيفورم طبي - في الجيزة مصر

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2/1/2021
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مصانع زي مدرسي (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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2/1/2021
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26/12/2020
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سعر يونيفورم هاوس كيبنج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر

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26/12/2020
صورة الاعلان: زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

زى الشيف - يونيفورم كافيهات ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) تقدم شركة السلام احدث موديلات يو.
العنوان:

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26/12/2020
صورة الاعلان: ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس - في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ملابس مدرسه - مصنع يونيفورم مدارس 01003358542 شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع افضل انواع وموديل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركات تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه - في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ازياء مدارس للاطفال - مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واح.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/12/2020
صورة الاعلان: Uniform Housekeeping - في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Uniform Housekeeping 01200561116 نصمم احدث موديلات يونيفورم الهاوس كيبنج والاشراف الداخلى وعمال نظ.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم ) - في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مصانع توريد زي عمال ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم - في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الموحد للامن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية - في الجيزة مصر

الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الزى الطبي - يونيفورم المستشفيات والمراكز الطبية ( 01102226499 ) ملابس المستشفى و زي خاص بهيئة التم.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2020
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